Первая ракета, запущенная врагом в 12:45, попала в район Преображенского моста. В то время по железнодорожному полотну моста двигался эвакуационный поезд Запорожье – Львов. Взрывная волна повредила 4 его вагона.

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Взрывная волна повредила 4 его вагона – у них вылетели окна. Пассажиры поезда, к счастью, не пострадали.

Менее чем через час, в 13:30, произошел второй ракетный удар по острову Хортица. В результате были ранены 8 граждан и повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий.

Повреждения, причиненные ракетным ударом по Хортице / Фото из телеграма Запорожской ОВА

Враг целился в самое сердце Украины – святую Хортицу, которая была свидетелем многих войн, чьи тысячелетние скалы могут рассказать о мощи и доблести, непобедимой силе наших воинов. Хортица испокон веков защищала Запорожье, а мы будем защищать Хортицу,

– прокомментировали обстрел остова в Запорожской ОВА.

Запорожская областная прокуратура уже открыла уголовное производство по факту обстрела. Россию обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

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