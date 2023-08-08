Пропагандисты обнародовали репортаж, где показали бронепоезд. Оккупанты признали, что попадали на нем под удар украинских воинов.

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Как захватчики попали под обстрел на бронепоезде

Оккупационные войска продолжают использовать архаическое оружие 20 века для охраны своих пока что тыловых коммуникаций. В одном из пропагандистских роликов похвастались, что для патрулирования железной дороги на Запорожском направлении используют, в частности, бронепоезд "Волга" из состава железнодорожных войск армии России. Он курсирует между временно оккупированными Мелитополем и Волновахой.

На обнародованных кадрах видно, что этот бронепоезд по своей схеме ничем не отличается от других. У него по локомотиву в голове и хвосте, перед тягой стоят платформы с ЗУ-23-2, между тепловозами – вагоны для личного состава, платформы с вооружением и крытые товарные вагоны, вероятно, для перевозки боеприпасов.

Впрочем, интересно другое. Оккупанты признались, что во время одного из своих рейсов между Мелитополем и Волновахой попадали на бронепоезде под удар ВСУ. Также признали, что железнодорожные коммуникации по "коридору" между пока что оккупированными Крымом и Донбассом по меньшей мере в некоторых местах находятся под огневым контролем ВСУ.

Аналитики отметили, что вряд ли целью наших воинов было попасть именно в бронепоезд. Дело в том, что такие "панцерники" сверху могут выглядеть как грузовой поезд с маневровыми тепловозами и вагонами-товарняками.

Впрочем, они имеют значение для железнодорожной логистики врага. Такие бронепоезда могут либо сопровождать эшелоны с боеприпасами, либо даже сами выполнять перевозку БК агрессора на передовую. Для этого в их схеме есть крытые грузовые вагоны.