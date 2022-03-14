Все же украинские защитники действительно хозяйственные. Даже когда сжигают вражескую технику – собирают урожай. На этот раз копилку трофеев пополнили боеприпасы.

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"Трофеев полная машина", – отмечает наш военный, осматривая ящики с боеприпасами. Ими, как говорил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, мы теперь сможем "лупить" самих оккупантов .

Большинство самой техники из разгромленной русской колонны уже не пригодно для использования. Но ее уцелевшие остатки будут служить во благо Украине.

Украинские военные добыли много трофеев: смотрите видео

По состоянию на утро 14 марта российская армия потеряла в захватнической войне против Украины сотни единиц техники и более 12 000 солдат . И ВСУ будут постоянно пополнять этот список, пока оккупанты не уберутся из нашей земли.