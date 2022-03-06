Речь идет о российском бронеавтомобиле "Тигр". По словам Кима, машина полностью исправна, электроника работает. Вражеская техника уже украинизировали, нанеся на нее сине-желтую символику. Теперь авто будет работать во благо Украины.

К теме Технику в полях – забирайте себе, а "соляру" уничтожайте, – Ким к жителям Николаевщины

Отметим, что в Николаеве идет ожесточенная борьба: 6 марта наши военные прогнали оккупантов из города, захватив много вражеской техники. Однако российская орда не оставляет попыток прорваться в город, 7 марта бои возобновились.

Готовьтесь оккупанты, вашей же техникой будем вас "лупить", – обратился Ким к захватчикам.

Виталий Ким показал трофейный "Тигр": смотрите видео

Ранее в Минобороны показали, как даже гражданские могут обезвреживать российскую технику. В частности, у бронеавтомобилей "Тигр" есть несколько уязвимых мест: лобовое стекло, люки, решетки двигателя, шины. Именно туда нужно целиться коктейлями Молотова.

Уязвимые места "Тигра" / Фото Минобороны

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!