Ідеться про російський бронеавтомобіль "Тигр". За словами Кіма, машина цілком справна, електроніка працює. Ворожу техніку вже українізували, нанісши на неї синьо-жовту символіку. Тепер авто працюватиме на благо України.

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Відзначимо, що у Миколаєві триває запекла боротьба: 6 березня наші військові прогнали окупантів з міста, захопивши багато ворожої техніки. Однак російська орда не полишає спроб прорватися у місто, тож 7 березня бої відновилися.

Готуйтеся окупанти, вашою ж технікою будемо вас "лупити", – звернувся Кім до загарбників.

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Раніше в Міноборони показали, як навіть цивільні можуть знешкоджувати російську техніку. Зокрема, у бронеавтомобілів "Тигр" є кілька вразливих місць: лобове скло, люки, решітки двигуна, шини. Саме туди треба цілитися коктейлями Молотова.

Вразливі місця "Тигра" / Фото Міноборони

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