Об этом рассказал народный депутат и военный Роман Костенко в эфире 24 канала.
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По его словам, сейчас военная ситуация показывает, что оккупанты будут пытаться выходить на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Либо только туда (на географические границы Донбасса – 24 канал), либо будут еще пытаться "отрезать" Юг Украины и соединиться с Приднестровьем,
– заявил военный.
Костенко подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины, когда ведут бои и одерживают победы, меняют планы врага.
"Вот сейчас такой сценарий, но что-то может "переиграть" и оккупанты будут вынуждены реагировать на сценарии, которые мы им сделаем", – добавил военный.
К слову, российские военные активизировали работу ДРГ на территориях Юга Украины, ранее освобожденных от оккупации. Украинские защитники ночью отбили одну из атак оккупантов. Враг вынужден был отступить под обстрелами.
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