Об этом во время брифинга, который организовал медиацентр "Украина", сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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Освобождение ряда населенных пунктов в Изюме: что известно

По его словам, в результате активных боевых действий, которые велись накануне 18 апреля, Вооруженные Силы Украины отодвинули врага от окрестностей Изюма.

Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными было освобождено,

– сказал Мотузяник.

Представитель Министерства обороны подчеркнул, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности – это места наибольшего скопления российских подразделений. Именно оттуда вражеские подразделения планируют наступать на Восток.

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