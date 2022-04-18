Про це під час брифінгу, організованим медіацентром "Україна", повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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Звільнення низки населених пунктів у Ізюмі: що відомо

За його словами, внаслідок активних бойових дій, які точилися напередодні 18 квітня, Збройні Сили України відсунули ворога з околиць Ізюму.

Так, я можу підтвердити. Ряд населених пунктів внаслідок інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено,

– сказав Мотузяник.

Речник Міністерства оборони підкреслив, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм та його околиці – це місця найбільшого скупчення російських підрозділів. Саме звідти ворожі підрозділи планують наступати на Схід.

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