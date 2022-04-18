Це планується для того, щоб потім звинуватили Збройні Сили України.

До теми Російські програми, розширення рубльової зони: МВС про підготовку квазіреспубліки на Херсонщині

Для підготовки до референдуму в Херсоні, ворог вже почав стягувати техніку і сили.

Крім відверто брехливої агітації, окупанти планують провокативні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних Сил України і створенні негативного іміджу української влади,

– наголосили військові.

До слова, російські окупанти дуже поспішають з тим, аби оголосити Херсонську область "незалежною республікою". Зробити це загарбники хочуть, попри повне небажання більшості місцевих жителів відокремлюватися від України.

Вже якийсь час росіяни проводили початкову підготовку до встановлення повного контролю над Херсоном. Проте звірства, чистки та мародерство у місті були не системними. Відомо, що 21 квітня окупанти збираються провести ротацію бойовиків Росгвардії у Херсоні.

Відео до теми – окупанти масово арештовують людей на мітингах у Херсоні