Что означает освобождение Опытного

Но я хотел бы обратить внимание на несколько иной аспект, более глобальный, который охватывает даже больше, чем зону боевых действий.

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Опытное – это село, в котором даже в лучшие времена не проживало тысячи людей. Последние 9 лет оно находилось в самом эпицентре войны.

Севернее Опытного расположена Авдеевка, которая даже в период "затишье" 2015 – 2022 годов оставалась самой горячей точкой по всей линии фронта, но которую оккупанты до сих пор так и не смогли захватить.

Опытное – промежуточный трамплин на северный и северо-западный сектор Донецка. Но главное, даже не это.

Как я ранее неоднократно отмечал, российские оккупационные войска лишились возможности проводить масштабные наступательные операции по широкому фронту со второй половины 2022 года.

Сколько они захватили городов-миллионников с августа 2022 года? Ни одного. Сколько они захватили областей или районов в областях? Ни одного.

Единственное их достижение со второй половины 2022 года – это маленький городок Бахмут, наступление на которое велось по узкому фронту и который они сейчас постепенно теряют под давлением СОУ. Это важный момент.

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В оккупантов проседает оборона на Запорожском треугольнике Новопрокоповка – Вербовое – Очеретоватое. Вражеские войска проседают в районе Старомлиновки. Трещит их оборона и к югу от Бахмута. На левом берегу Херсона расширяется серая зона. Новомайорское... Опытное...

Оборона трещит по всей линии фронта в оккупантов. Это происходит во второй половине 2023 года.

Опытное – это не просто показатель успеха в отдельно взятой локации, это показатель истощения и потери в оккупантов оборонного функционала, как в прошлом году наступательного.