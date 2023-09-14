Що означає звільнення Опитного

Але я хотів би звернути увагу на дещо інший аспект, значно глобальніший, який охоплює навіть більше, ніж зону бойових дій.

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Опитне – це село, в якому навіть у найкращі часи не проживало й тисячі людей. Останні 9 років воно перебувало у самому епіцентрі війни.

Північніше від Опитного розташована Авдіївка, яка навіть у період "затишшя" 2015 – 2022 років залишалася найгарячішою точкою по всій лінії фронту, але яку окупанти досі так і не змогли захопити.

Опитне – це проміжний трамплін на північний та північно-західний сектор Донецька. Але головне навіть не це.

Як я раніше неодноразово зазначав, російські окупаційні війська втратили можливість проводити масштабні наступальні операції по широкому фронту з другої половини 2022 року.

Скільки вони захопили міст-мільйонників з серпня 2022 року? Жодного. Скільки вони захопили областей чи районів у областях? Жодної.

Єдине їхнє досягнення з другої половини 2022 року – це маленьке містечко Бахмут, наступ на яке велося вузьким фронтом і який вони зараз поступово втрачають під тиском СОУ. Це є важливим моментом.

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В окупантів просідає оборона на Запорізькому трикутнику Новопрокопівка – Вербове – Очеретувате. Ворожі війська просідають в районі Старомлинівки. Тріщить їхня оборона й на південь від Бахмута. На лівому березі Херсонщини розширюється сіра зона. Новомайорське... Опитне...

Оборона тріщить по всій лінії фронту в окупантів. Це відбувається у другій половині 2023 року.

Опитне – це не просто показник успіху в окремо взятій локації, це показник виснаження та втрати в окупантів оборонного функціонала, як минулого року наступального.