Глава "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что Запорожская АЭС соединена четырьмя линиями с энергосистемой, и из-за них выдается напряжение.

По теме Персонал ЗАЭС находится под давлением оккупантов, у них забрали телефоны, – глава "Энергоатома"

Кроме того, через эти линии получает электроэнергию и сама станция, благодаря чему охлаждаются реакторы.

Если эти линии повредить, станция попадет в аварийный режим "полного блэкаута", когда нет внешнего питания. В этом случае включают дизель-генераторы. Вероятность ядерной аварии зависит от того, хватит ли вам этих генераторов до восстановления внешнего питания.

– заявил Котин.

Известно, что оккупанты из четырех линий для питания станции на ЗАЭС уже повредили две. "Если повредят еще две линии, то будет очень близко к катастрофе", – говорит глава "Энергоатома".

Петр Котин о ситуации на Запорожской и Чернобыльской АЭС: смотрите видео

В настоящее время Запорожская АЭС находится под контролем оккупантов. Охраняет атомную станцию небольшое количество военных, преимущественно это срочники.

Ранее россияне специально привезли актеров, чтобы снять "кино" о безопасности на ядерном объекте, так как сотрудники АЭС от какого-либо сотрудничества отказались.

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