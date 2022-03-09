Голова "Енергоатому" Петро Котін розповів, що Запорізька АЕС з’єднана чотирма лініями з енергосистемою, і через них видається напруга.

До теми Персонал ЗАЕС перебуває під тиском окупантів, у них забрали телефони, – очільник "Енергоатому"

Окрім того, через ці лінії отримує електроенергію і сама станція, завдяки чому охолоджуються реактори.

Якщо ці лінії пошкодити, станція потрапить в аварійний режим "повного блекауту", коли немає зовнішнього живлення. В цьому випадку включають дизель-генератори. Ймовірність ядерної аварії залежить від того, чи вистачить вам цих генераторів до відновлення зовнішнього живлення,

– заявив Котін.

Відомо, що окупанти з чотирьох ліній для живлення станції на ЗАЕС вже пошкодили дві. “Якщо пошкодять ще дві лінії, то буде дуже близько до катастрофи”, – каже голова "Енергоатому".

Петро Котін про ситуацію на Запорізькій та Чорнобильській АЕС: дивіться відео



Наразі Запорізька АЕС під контролем окупантів. Охороняє атомну станцію невелика кількість військових, переважно це – строковики.

Раніше росіяни спеціально привезли акторів, аби зняти "кіно" про безпеку на ядерному об'єкті, адже співробітники АЕС від будь-якої співпраці відмовились.

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