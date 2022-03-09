Очільник "Енергоатому" Петро Котін в ефірі 24 каналу розповів, що від людей забрали телефони. Штатних засобів зв'язку з ними немає.
До теми Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена
"На ЗАЕС працює наш персонал, він під тиском окупантів. Тиск, тому що вони зі зброєю в руках і з персоналом розмовляють так, ніби вони повинні виконувати їхні накази і робити все, що від них потребують", – сказав Котін
Він наголосив, що ситуація для працівників станції є дуже важкою.
У нас немає штатних засобів зв'язку з ними. У них забирають також мобільні телефони, в Енергодарі був відсутній зв'язок,
– додав очільник "Енергоатому".
Варто прочитати Персонал захопленої ЗАЕС катують росіяни: на станції 50 одиниць важкої техніки
Радіаційний фон
Він також запевнив, що вдається отримувати інформацію щодо радіаційного фону, однак його вимірюють лише з ручних пристроїв.
"Вони показують, що наразі радіаційний фон на території станції – в допустимих межах", – зауважив Котін.
Петро Котін про ситуацію на Запорізькій та Чорнобильській АЕС: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!