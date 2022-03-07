Як пояснили в "Енергоатомі", це потрібно, аби виправдати ядерний тероризм загарбників.

Важливо Запорізька АЕС досі перебуває під контролем російських окупантів

Також заплановані зйомки працівників станції. Під дулами автоматів вони будуть змушені розповідати про вдячність "визволителям".

А також заспокійливі мантри про контроль з боку фахівців "Росатома" та готовність прийняти делегацію МАГАТЕ, "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України й інші фейки. Не вірте,

– закликали в "Енергоатомі".

Яка ситуація в Енергодарі

Станом на 7 березня 18:00 на території Запорізької АЕС перебуває приблизно 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та щонайменше 400 терористів. Персонал станції працює на енергоблоках, забезпечуючи експлуатацію ядерних установок. Всі технічні рішення керівництво станції примусили погоджувати з представником окупантів.

Зверніть увагу! Наразі радіаційний фон на ЗАЕС і прилеглих територіях перебуває в нормі. Однак будь-якої миті ситуація може змінитися внаслідок порушення загарбниками вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Що відомо про обстріл ЗАЕС

У ніч проти 4 березня російський снаряд влучив в енергоблок Запорізької АЕС, спалахнула пожежа. Станом на 05:55 вогонь локалізували. Речник ЗАЕС наголосив, що атакують з важкої техніки. За його словами, існує реальна загроза ядерній небезпеці.

Раніше енергоблок ЗАЕС перевели у стан ремонту, але ядерне паливо всередині реактора. Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що якщо станеться вибух, то буде в 10 разів більший за Чорнобиль.

На жаль, під час захисту ЗАЕС загинуло троє українських воїнів. 7 березня жителі Енергодара попрощалися з ними.