Світлини з прощання опублікував міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

До теми "Припиніть стрілянину по ядерному об'єкту": відео із Запорізької АЕС у ніч захоплення

Сотні людей в Енергодарі прийшли попрощатися із загиблими героями Євгеном Уколовим та Михайлом Фроліковим, які ціною свого життя боронили Запорізьку АЕС. Прощання відбувається біля ПК "Сучасник".



Енергодар прощається з героями Запорізької АЕС / Фото міськради Енергодара



Сотні людей прощаються з героями в Енергодарі / Фото міськради Енергодара

Захоплення Запорізької АЕС

Усю ніч на 4 березня окупанти обстрілювали ЗАЕС, що спричинило пожежу. Через постійні обстріли, погасити вогонь вдалося аж під ранок. Російські військові захопили територію Запорізької АЕС зранку 4 березня. Ворог контролює адмінбудівлі та прохід на станцію.

На жаль, під час захисту ЗАЕС загинуло троє українських воїнів. Згодом у мережі показали наслідки штурму. На щастя, радіаційний фон там – у межах норми.

Україна б'є на сполох: якщо вибухне енергоблок, катастрофа буде в 6 разів масштабнішою, ніж на ЧАЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії прибуде в Україну, щоб провести термінову перевірку українських АЕС. Наразі окупанти перебувають на території Запорізької АЕС. Втім, управлінням атомної електростанції займається Україна.

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