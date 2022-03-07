Фотографии прощания опубликовал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

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Сотни людей в Энергодаре пришли проститься с погибшими героями Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым , которые ценой своей жизни защищали Запорожскую АЭС. Прощание проходит возле ДК "Современник".



Энергодар прощается с героями Запорожской АЭС / Фото горсовета Энергодара



Сотни людей прощаются с героями в Энергодаре / Фото горсовета Энергодара

Захват Запорожской АЭС

Всю ночь на 4 марта оккупанты обстреливали ЗАЭС, что повлекло за собой пожар. Из-за постоянных обстрелов, погасить огонь удалось под утро. Российские военные захватили территорию Запорожской АЭС утром 4 марта. Враг контролирует админздания и проход на станцию.

К сожалению, во время защиты ЗАЭС погибли три украинских воина. Впоследствии в сети показали последствия штурма . К счастью, радиационный фон там – в пределах нормы.

Украина бьет тревогу: если разразится энергоблок, катастрофа будет в 6 раз масштабнее, чем на ЧАЭС. Международное агентство атомной энергии прибудет в Украину, чтобы провести срочную проверку украинских АЭС. Сейчас оккупанты находятся на территории Запорожской АЭС . Впрочем, управлением атомной электростанции занимается Украина.

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