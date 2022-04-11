Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что такие мины находили на крышах, чердаках и детских площадках. Местных жителей просят быть внимательными и осторожными.

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За день уничтожили более 80 вражеских мин

Синегубов отметил, что в Харькове зафиксировали использование врагом мин отложенного действия. Такие устройства не срабатывают сразу, а только когда их кто-то заденет. Именно поэтому они очень опасны.

Находили их в разных районах города Харьков – Индустриальном, Киевском, Немышлянском и других. Оккупанты такие мины разбросали около 01:30 ночи из артиллерии,

– добавил глава ОВА.

Спасатели ликвидировали их целый день. Им удалось уничтожить более 80 вражеских мин.

"Мы продолжаем находить их на крышах, на чердаках и даже на детских площадках", – отметил Синегубов.

Горожан призвали быть крайне осторожными и не подходить к подозрительным объектам. При обнаружении подобных предметов необходимо немедленно звонить по телефону спасателям по номеру 101.

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