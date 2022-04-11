Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що такі міни знаходили на дахах, горищах та дитячих майданчиках. Місцевих жителів просять бути уважними та обережними.

До теми У районах Харкова фіксують міни сповільненої дії: людей закликають не брати їх до рук

За день знищили понад 80 ворожих мін

Синєгубов зазначив, що у Харкові зафіксували використання ворогом мін відкладеної дії. Такі пристрої не спрацьовують одразу, а лише тоді, коли їх хтось зачепить. Саме тому вони є небезпечнішими.

Знаходили їх в різних районах міста Харків – Індустріальному, Київському, Немишлянському та інших. Окупанти такі міни розкидали близько 01:30 години ночі з артилерії,

– додав голова ОВА.

Рятувальники ліквідовували їх весь день. Їм вдалося знищити понад 80 ворожих мін.

"Ми продовжуємо знаходити їх на дахах, на горищах і навіть на дитячих майданчиках", – зазначив Синєгубов.

Містян закликали бути вкрай обережними та не підходити до підозрілих об'єктів. При виявленні схожих предметів необхідно негайно телефонувати рятувальникам за номером 101.

Варто подивитися – окупанти закидали Харків мінами уповільненої дії