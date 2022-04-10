Оккупанты повторно атаковали аэропорт в Днепре: он вместе с инфраструктурой – уничтожен

Российские оккупанты повторно атаковали аэропорт в Днепре. Валентин Ризниченко – глава Днепропетровской ОВА – сообщил, что там "уже не осталось живого места".

Разниченко рассказал, что разрушен не только аэропорт, но инфраструктура. Между тем, вражеские ракеты все летят и летят.

По теме Российская артиллерия обстреляла села в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях

К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты". Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места,

– заявил Ризниченко.

Он подчеркнул, что количество пострадавших выясняется.

Также глава ОВА рассказал об ударе по объекту инфраструктуры в Звонецком. На месте инцидента работают спасатели.

Важно – Мелитополь становится новой Чернобаевкой: смотрите видео