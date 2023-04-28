Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также он подчеркнул, что работы по сносу разрушенных зданий перенесены и это положительная новость.

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Не демонтируют, а уже окрашивают

Петр Андрющенко пояснил, что дома, которые были под снос, их перенесли на ремонт и оккупанты начали их просто красить.

Красят безобразной желтой побелкой, как когда-то это делали к майским праздникам. Издалека выглядит ярко, а внутри – пустота,

– сказал он.

Также советник мэра отметил, что историческую часть города враг пока оставил в покое. Россияне перестали сносить дома. В городе осталась одна российская компания, которая этим занималась.

"Это хорошо – больше исторических артефактов останется до деоккупации", – отметил Андрющенко.

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