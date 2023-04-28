Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Також він наголосив, що роботи зі знесення зруйнованих будівель перенесені і це позитивна новина.
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Не демонтують, а вже фарбують
Петро Андрющенко пояснив, що ті будинки, які були під знесення, їх перенесли на ремонт і окупанти почали їх просто фарбувати.
Фарбують бридкою жовтою побілкою, як колись це робили до травневих свят. Здалеку виглядає яскраво, а всередині – порожнеча,
– сказав він.
Також радник мера зазначив, що історичну частину міста ворог поки залишив у спокої. Росіяни припинили зносити будинки. В місті залишилася одна російська компанія, яка цим займалася.
"Це добре – більше історичних артефактів залишиться до деокупації", – відзначив Андрющенко.
Петро Андрющенко про життя у Маріуполі: дивитись відео
Події в Маріуполі: останнє
- Google оновив карти по Маріуполю в своєму додатку. На них можна побачити місто після ворожих обстрілів та нові сектори масових поховань. Візуально вони значно більші за братські могили у селі Виноградне або селі Мангуш. Хто саме там похований – визначити неможливо. Це стане відомо після деокупації міста.
- В тимчасово окупованому Маріуполі представники так званого "міністерства внутрішніх справ ДНР" затримали трьох підлітків, які зберігали вдома прапор України. Неповнолітніх збираються судити з абсурдним формулюванням: нібито діти "піддавали сумніву територіальну цілісність Росії".
- Етнічний склад населення у Маріуполі змінюється. Туди звозять росіян з глибинок для різних робіт. Деякі з них влаштували різанину баранів прямісінько посеред вулиці. В місті панує бруд та сморід.