Оккупанты превращают Сумщину в ад, – Зеленский
8 марта 2022 , 11:42Читати новину українською
Российские оккупанты сбрасывали авиабомбы на Сумы. Целую область превращают в ад.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении 8 марта.
Внимание Россия за 13 дней войны потеряла столько техники, сколько не теряла за 30 лет, – Зеленский
Оккупанты снова авиабомбили Сумы. Наш мирный город, который никогда в своей истории не угрожал России. Добрая, тихая, душевная Сумщина, которую превращают в ад,
– сказал Зеленский.
В частности, от авиаудара оккупантов в Сумах, к сожалению, погиб 21 человек. Среди них – 2 детей.
Утреннее обращение Зеленского за 8 марта: смотрите видео
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