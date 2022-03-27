Оккупанты принудительно мобилизуют крымских татар на войну против Украины

Во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация мужчин для участия в войне с Украиной.

Среди тех, кого насильно отправляют на войну, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Призывная кампания на полуострове должна стартовать в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических собраний с председателями призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, привлеченным к призывной кампании.

Денисова сообщила, что крымчане уже активно получают повестки.

Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта,

– отметила она.

Денисова также напомнила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом.

Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на этот факт для усиления санационного давления на РФ для освобождения всей территории Украины от захватнических войск и деоккупации территорий,

– призвала омбудсмен.

Согласно статье 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть оказывающихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

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