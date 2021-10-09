Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. Сейчас Джелял находится в психиатрической больнице.

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Были ли причины проводить экспертизу

Политзаключенного содержат в отделении для людей, находящихся под стражей. Ранее Джелял отказывался проходить психиатрическую экспертизу, потому что для этого не было оснований. Ее должны назначать, если бы было сомнение в способности самостоятельно защищать права и законные интересы.

Адвокат отметил, что экспертизу проводят, когда подсудимому ранее диагностировали психическое расстройство или оказывали психиатрическую помощь. В общем говорится о каких-либо проблемах с психическим здоровьем.

Думаю, что всем очевидно, что Нариман Джелял совсем не подходит под это описание. То есть нет никаких оснований, чтобы его отправляли в психиатрическую больницу,

– написал Полозов.

Он отметил, что условия пребывания в больнице ужасные. Это направили на то, что это все является элементами комплексной карательной системы.

Сколько продлится "экспертиза"

Адвокат Эмине Авамилева сразу посетила Джеляла, когда узнала, что он в больнице. Оказалось, что политзаключенного вывезли из СИЗО 8 октября, а "экспертиза" может длиться до 28 дней.

"Состояние здоровья Наримана нормальное. Он просит поблагодарить за поддержку", – сообщил Полозов.

Он отметил, что защитники будут обжаловать незаконное решение.

Задержание Наримана Джеляла: что известно

В начале сентября 2021 года российские оккупанты задержали 5 крымских татар: Наримана Джеляла, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Оккупанты заявили, что Джелял и братья Ахтемовы повредили газопровод.

Джелялову грозит до 20 лет лишения свободы.

Текст публикации Николая Полозова:

Дело Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых

Накануне адвокатам Наримана Джеляла стало известно, что его вывезли из СИЗО Симферополя, где его удерживали последний месяц.

Как выяснилось, его переместили в 15 отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им Н. И. Балабана.

Это отделение, где проводят стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении лиц, содержащихся под стражей.

Ранее Нариман Джелял отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было.

Важно понимать, что в соответствии п. 3 ст. 196 УПК РФ, назначение и производство экспертизы обязательно, когда есть сомнения относительно психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого. Когда есть сомнения в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве.

Более полно этот термин "сомнение" раскрывает п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 07.04.2011 г: "К обстоятельствам, что вызывают такие сомнения, могут быть отнесены, например, наличие данных о том, что лицу в прошлом оказывали психиатрическую помощь (у него диагностировали психическое расстройство, оказывали амбулаторную психиатрическую помощь, он обращался в медицинскую организацию, предоставляющую психиатрическую помощь в стационарных условиях, признавался невменяемым по другому уголовному делу, был негодным к военной службе по состоянию психического здоровья и т. п.), о пребывании его на обучении в учреждении для лиц с задержкой или отставанием в психическом развитии, получал черепно-мозговые травмы, которые свидетельствуют о возможном наличии психического расстройства, его собственные высказывания о которых испытывает болезненные (психопатологические) переживания и др.

Я думаю, что каждому должно быть очевидно, что Нариман Джелял под это описание абсолютно не подходит. Таким образом, никаких оснований отправлять его в психиатрическую больницу нет.

В таком случае никаких других причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джеляла на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно.

Достаточно вспомнить дело Ильми Умерова, которого тоже помещали в эту же психиатрическую клинику для подобных целей. Когда он был вынужден находиться совместно с реально психически больными людьми и условия его пребывания там были более чем ужасны.

Это все является элементами комплексной карательной системы, направленной, в том числе на подавление воли следственно-арестованного и создании неприемлемых условий содержания.

После того как стало известно о местонахождении Наримана Джеляла, его немедленно посетила адвокат Эмине Авамилева.

Как выяснилось, Наримана вывезли из СИЗО еще вчера. Сама психолого-психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней.

Состояние здоровья Наримана нормальное. Он еще раз просил передать слова благодарности за поддержку.

Безусловно, защита обжалует незаконное процессуальное решение следствия о направлении Наримана Джеляла в стационар психиатрической клиники.