Как сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, российские оккупанты похищают украинских детей. Они боятся огня ВСУ и знают, что украинские герои никогда не откроют огонь по технике, где есть гражданские украинцы, особенно – дети.

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Дети – заложники для оккупантов

В селе Новый Быков, что в Черниговской области, оккупанты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель врага – страхование военной колонны.

Кроме того, орки, удерживая детей в заложниках, требуют у местного населения гарантий, что люди не будут выдавать координаты их перемещений ВСУ.

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