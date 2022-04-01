Як повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, російські окупанти викражають українських дітей. Вони бояться вогню ЗСУ та знають, що українські герої ніколи не відкриють вогонь по техніці, де є цивільні українці, особливо – діти.

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Діти – заручники для окупантів

У селі Новий Биків, що на Чернігівщині, окупанти взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета ворога – страхування військової колони.

Окрім того, орки, тримаючи дітей у заручники, вимагають у місцевого населення гарантій, що люди не видаватимуть координати їхніх переміщень ЗСУ.

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