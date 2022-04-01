Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что захватчики решили начать с 4 апреля в городе учебный процесс на русском языке по российским программам.

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Таким образом, рашисты пытаются заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит,

– подчеркнула Денисова.

Директора отказались подчиняться оккупантам

В то же время, все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с врагом и написали заявления на увольнение. Это не удовлетворило самопровозглашенного мэра Мелитополя Галину Данильченко, приказавшую российским военным разобраться с администрацией школ.

Так, 31 марта оккупанты пришли домой к трем директорам – Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай и вывезли их в неизвестном направлении.

Обратите внимание: по состоянию на 31 марта в плену оккупантов находятся по меньшей мере 24 украинских глав городов и сел, а также работников органов местной власти.

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