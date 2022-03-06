Оккупанты продолжают атаковать железную дорогу: гатили возле Коростеня

Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру перед станцией Коростень. К счастью, потерпевших нет.

Поезд №95 Киев – Рахов задержится на 3 часа. К счастью, при обстреле локомотив был на относительно безопасном расстоянии.

Кстати Расписание эвакуационных рейсов Укрзализныци за границу на 6 марта

Остальные поезда дальнего сообщения сегодня будут следовать обходным путем.

Повреждение депо

Сергей Лещенко написал, что депо все-таки пострадало в результате обстрела. В частности, оккупанты повредили цех, 2 поезда, контактный провод, корпус и т.д.