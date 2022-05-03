Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ситуация в Черном море остается напряженной. Российские корабли не собираются покидать свои позиции и наносить новые удары.

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Ситуация в Черном море

Корабельная группировка россиян продолжает блокировать северо-восточную часть Черного моря. Судоходство по той части акватории заблокировано.

Также сообщается, что высока вероятность ракетных обстрелов, под поражением может оказаться любой город. Украинцев призывают оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и ни в коем случае не игнорировать предупреждения.

Противостояние в море: последние события

Украинские герои ударили по позициям российских оккупантов на острове Змеиный. Враг потерял 3 зенитных установки и ЗРК "Стрела-10". Также была уничтожена машина телекоммуникационного оборудования. Как сообщает журналист Роман Цымбалюк, после точного удара ВСУ по Змеиному погибли все вражеские солдаты. Ранее сообщалось, что на острове рашисты потеряли 42 своих военных.

Угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов из акватории Черного моря еще достаточно высока. Как сообщили в Министерстве обороны, в настоящее время в Черном море базируются 3 носителя ракет типа "Калибр", а один суммарный залп равен 20 ракетам.

Ракета "Калибр": особенности

"Калибр" – это крылатая ракета, которая создавалась для подлодок и кораблей. Также есть модификации для пуска и самолетов и наземных установок. Маршрут полета ракеты определяется заранее, обычно она оснащена фугасной боевой частью весом 450-килограммов.

Российские корабли боятся повторения судьбы крейсера "Москва", поэтому отошли подальше от украинских берегов, чтобы не стать следующими мишенями для поражения.

А вот экипаж утопленного флагмана русского флота начинает жаловаться на свое командование. Руководство флота оккупантов после потери "Москвы" пытается всячески спасти свою карьеру, ведь после провала начались жесткие репрессии. А о матросах беспокоиться никто не собирается. Они находятся в больницах с травмами, ожогами и ранениями, но одних компенсаций от государства не получат.

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