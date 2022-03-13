Об этом на своем телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет, отметив, что ситуация значительно усложняется постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.

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Ситуация в Мариуполе 13 марта

Кроме недостатка базовых продуктов и ресурсов и связи, в городе открыт постоянный огонь по жилым кварталам.

Сегодня рашисты продолжили бомбить город из самолетов.

Обстрел был подвергнут жилому сектору на пересечении проспекта Нахимова и улицы Итальянской, а также удары были в районе кинотеатра "Савона". Кроме того, есть информация об обстрелах здания Мариупольского государственного университета,

– сообщает Мариупольский городской совет.

Власти города добавляют, что, несмотря на численное преимущество оккупантов, наши защитники продолжают героически сдерживать врага и дают достойный отпор.

Мариуполь ранен, разорван шрамами войны, но не сломанный продолжает держаться,

– подытоживают они.

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