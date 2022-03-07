Россия продолжает наступать. С начала суток оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.

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Как оправдываются в Беларуси

Сам Лукашенко считает, что вторжение его войск в Украину на данный момент опасно, это может стоить стране нарушением ее границ. Говорит, что его пытаются втянуть в войну. Хотя баллистические ракеты со стороны Беларуси летели в сторону нашего государства еще в первый день вторжения России.

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