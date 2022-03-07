Росія продовжує наступати. Від початку доби окупанти й далі наносили ракетно-бомбові та артилерійські удари по населених пунктах України.

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Як виправдовуються в Білорусі

Сам Лукашенко вважає, що вторгнення його військ в Україну наразі є небезпечним, це може коштувати країні порушенням їх кордонів. Каже, мовляв, його намагаються втягнути у війну. Хоча балістичні ракети з боку Білорусі летіли у бік нашої держави ще в перший день вторгнення Росії.



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