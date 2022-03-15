Такая ситуация в этой части восточного фронта на 15 марта. Каково направление атаки врагов – рассказали в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

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Куда именно они продвигаются

Наши воины продолжают стойко сдерживать нашествие российской орды в районе Волновахи. Это нужно, чтобы не дать врагам продвинуться на север.

На Волновахском направлении враг не прекращает попыток прорыва в направлении на Угледар,

– сообщили в ВСУ.

Следует заметить, что наши войска за несколько дней до того вышли из Волновахи, однако продолжили ожесточенные бои на окраинах. Поскольку враги обстреливали город в течение нескольких дней, он практически полностью уничтожен.

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