Така ситуація в цій частині східного фронту станом на 15 березня. Який напрям атаки ворогів, розповіли в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.
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Куди саме вони просуваються
Наші воїни продовжують стійко стримувати навалу російської орди в районі Волновахи. Це потрібно, щоб не дати ворогам просунутися на північ.
На Волноваському напрямку ворог не припиняє спроб прориву в напрямку на Вугледар,
– повідомили в ЗСУ.
Варто зауважити, що наші війська за кілька днів до цього вийшли з Волновахи, проте продовжили запеклі бої на околиці. Оскільки вороги обстрілювали місто впродовж кількох днів, воно практично повністю знищене.
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