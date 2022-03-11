Оккупанты продолжают нести на Черниговщине существенные потери, – Генштаб

На Черниговщине Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительные потери вражеским российским захватчикам. Благодаря действиям наших защитников оккупанты сдаются в плен.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там подчеркнули, что враг на этом направлении – деморализован.

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Враг сдается в плен

"Во время столкновений с подразделениями ВСУ, которые продолжаются на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести существенные потери. В результате них личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен", – говорится в сообщении.

К слову, в ГСЧС 10 марта опубликовали кадры работы спасателей в Чернигове, которые разминировали неразорвавшиеся боеприпасы. На видео можно опознать осколочно-фугасно-зажигательную авиабомбу, которая запрещена международным правом.

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