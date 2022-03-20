Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Харькова из артиллерии

За сутки с 19 на 20 марта оккупанты продолжали коварно обстреливать мирное население Харькова из артиллерийских систем.

При этом спасатели уже несколько суток не прекращают разбирать завалы в Киевском районе Харькова.

Кстати Оккупанты снова зверски обстреляли Харьков

Российские снаряды прилетели в жилые многоэтажки. Вспыхнули крупные пожары в Киевском, Московском и Индустриальном районах Харькова.

За сутки спасатели более 20 раз выезжали на тушение пожаров. Они разбирали завалы. Также 27 выездов было для ликвидации взрывчаток.

К теме – Какая ситуация на Харьковщине была 19 марта: