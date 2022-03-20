Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Харькова из артиллерии
20 марта 2022 , 08:38Читати новину українською
Источник:ГСЧС
За сутки с 19 на 20 марта оккупанты продолжали коварно обстреливать мирное население Харькова из артиллерийских систем.
При этом спасатели уже несколько суток не прекращают разбирать завалы в Киевском районе Харькова.
Кстати Оккупанты снова зверски обстреляли Харьков
Российские снаряды прилетели в жилые многоэтажки. Вспыхнули крупные пожары в Киевском, Московском и Индустриальном районах Харькова.
За сутки спасатели более 20 раз выезжали на тушение пожаров. Они разбирали завалы. Также 27 выездов было для ликвидации взрывчаток.
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