Оккупанты продолжают обстреливать Житомирщину: уничтожили еще одно жилье, 4 повредили

Российские наемники продолжают атаковать мирных жителей по всей Украине. Так, 25 марта они нанесли артиллерийский удар по Житомирщине.

Спасатели сообщают, что 25 марта около 18:00 российские наемники уничтожили жилой дом в одном из населенных пунктов Коростенского района. В результате артиллерийского удара частично повреждены еще четыре, а также два хозяйственных здания.

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Сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия. Они тушили пожар, возникший в результате удара, а также проводили поисково-спасательные работы. К счастью, удалось обойтись без жертв и травмированных.

Последствия артиллерийского удара по Житомирщине / Фото ГСЧС Украины

Напомним, что утром 25 марта в Житомире раздался взрыв. Поэтому мэр города Сергей Сухомлин вынужден был записать видеообращение к горожанам. В нем он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и отправляться в укрытия.

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