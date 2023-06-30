Генеральный штаб ВСУ сообщил, что это произошло в населенном пункте Сергеевка. Там оккупанты подорвались на минах, которые установили во время предварительной ротации.

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В населенном пункте Сергеевка Херсонской области после проведения очередной ротации на позициях с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа подорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, установленных предыдущей ротацией,

– говорится в сообщении.

Что происходит на фронте

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте. Российские оккупанты нанесли 8 ракетных и 34 авиационных удара, а также совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских героев и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Украинцев предупреждают, что угроза ударов по территории Украины высока.

Российские оккупанты пытались безуспешно наступать на следующих направлениях: Авдеевском, Купянском и Бахмутском.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск", – говорится в сообщении.

Украинские герои нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один по зенитно-ракетному комплексу врага. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники окупантов, 3 склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях.