Об этом рассказал вскоре после пропуска мэр города Иван Федоров. Пока неизвестно, сколько именно гуманитарной помощи туда завезли.

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Также будут забирать людей

Пропуск колонны также поможет выехать тем, кому это необходимо. По словам городского головы, на обратном пути можно будет вывезти примерно 350 человек.

Следует заметить, что за 2 дня до этого в городе пытались организовать российский "пункт выдачи гуманитарной помощи". В город заехала колонна грузовиков с портретами путинского прихвостня Кадырова.

Местные жители практически это проигнорировали. Однако впоследствии стала известна одна позорная деталь. Все, что хотели раздавать кадыровцы, накануне они забрали у фермеров региона.

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