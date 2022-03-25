Про це розповів незадовго після пропуску мер міста Іван Федоров. Наразі невідомо, скільки саме гуманітарної допомоги туди завезли.

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Пропуск колони також допоможе виїхати тим, кому це необхідно. За словами міського голови, на зворотному шляху можна буде вивезти приблизно 350 людей.

Слід зауважити, що за 2 дні до цього в місті намагалися організувати російський "пункт видачі гуманітарної допомоги". В місто заїхала колона вантажівок із портретами путінського посіпаки Кадирова.

Місцеві жителі практично це проігнорували. Проте згодом стало відома одна ганебна деталь. Усе, що хотіли роздавати кадирівці, напередодні вони забрали у фермерів регіону.

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