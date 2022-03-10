Видео собственных поврежденных помещений обнародовали местные жители, информирует 24 канал. В результате бомбардировки в их домах – выбиты окна и разбиты стены.

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В Золочеве – разрушенные дома и церковь

Люди говорят, что несколько домов разрушены до основания, также пострадала местная церковь. По предварительной информации, погибла одна женщина, еще несколько человек получили травмы.

На кадрах видно, что очень близко к деревне – мощное пламя. Оккупанты, вероятно, повредили газопровод. Местные жители – напуганы и немедленно вызывают спасателей.

Смотрите видео последствий удара захватчиков в Золочеве: