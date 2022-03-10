Відео власних пошкоджених помешкань оприлюднили місцеві жителі, інформує 24 канал. Внаслідок бомбардування у їхніх домівках – вибиті вікна та потрощені стіни.

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У Золочеві – зруйновані будинки та церква

Люди кажуть, що кілька будинків зруйновані вщент, також постраждала місцева церква. За попередньою інформацією, загинула одна жінка, ще кілька осіб отримали травми.

На кадрах видно, що дуже близько до села – потужне полум'я. Окупанти, ймовірно, пошкодили газогін. Місцеві жителі – налякані і негайно викликають рятувальників.

Дивіться відео наслідків удару загарбників у Золочеві:

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