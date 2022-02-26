Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Конотопа Артем Семенихин. Он отметил, что настроение оккупанта – подавленное.

Обратите внимание "Морг переполнен": в Крым свозят раненых и убитых российских военных

Дух у оккупантов исчез, – Семенихин

"Победа будет тогда, когда Москва развалится. Когда современная тюрьма народов развалится на 20 или больше государств. Чтобы мы с ними жили в дружбе, экономическом сотрудничестве, в покое, а Москва сгорит", – сказал мэр Конотопа.

Семенихин сообщил, что по городу работает уже 5 патрулей. Если московиты куда-то полезут – будут просто казнены.

У них позаканчивалось топливо, еда. Они ходили по дворам, просили есть, сигарет, солярки. Есть 2 танка, которые просто застряли в болоте. Они там есть,

– отметил городской глава Конотопа.

Если в первый день у россиян был приподнятый дух, то сейчас все жители Конотопщины, которые общаются с этими ордынцами, замечают, что дух у них исчез, заметил Артем Семенихин.

Мэр Конотопа о подавленных оккупантах: смотрите видео

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.