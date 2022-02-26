Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Конотопа Артем Семеніхін. Він відзначив, що настрій окупанта – пригнічений.

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Дух в окупантів зник, – Семеніхін

"Перемога буде тоді, коли Москва розвалиться. Коли сучасна тюрма народів розвалиться на 20 або й більше держав. Щоб ми з ними жили в дружбі, економічній співпраці, спокої, а Москва згорить", – сказав мер Конотопа.

Семеніхін повідомив, що по місту працює вже 5 патрулів. Якщо московити кудись полізуть – будуть просто страчені.

У них позакінчувалося паливо, їжа. Вони ходили по дворах просили їсти, сигарет, солярки. Є 2 танки, які просто застрягли в болоті. Вони там є,

– зазначив міський голова Конотопа.

Якщо у перший день у росіян був піднятий дух, то зараз усі мешканці Конотопщини, які спілкуються з цими ординцями, помічають, що дух у них зник, зауважив Артем Семеніхін.

Мер Конотопа про пригнічених окупантів: дивіться відео

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