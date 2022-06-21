Кадровые изменения в руководстве росгвардии
В ведомстве отметили, что генерал-лейтенанта Сергея Власенко отстранили от должности начальника штаба – первого заместителя командующего северокавказским округом войск росгвардии.
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Генерал-лейтенант Анатолий Маликов назначен на руководящую должность вместо Власенко в северокавказском округе войск росгвардии. Ранее Маликов занимал должность начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ федеральной службы войск росгвардии.
В украинской разведке отмечают, что такие кадровые перетурбации связаны с низким уровнем организации выполнения задач во время полномасштабной войны против Украины, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники.
Ранее журналисты установили, что в боевых действиях против Украины участвуют все 12 общевойсковых и одна танковая армия России; все наступательные силы ВДВ; все 6 разведывательных бригад генштаба РФ; морская пехота всех четырех флотов России и надводные корабли ЧФ РФ; силы полиции и росгвардии Всего Россия задействовала в войне против Украины около 330 тысяч военных.
Ранее сообщалось, что бойцы росгвардии из Краснодара, участвовавшие в войне против Украины в феврале-апреле и пытавшиеся отправить туда снова, отказались ехать воевать. Они крайне недовольны поступившими за два месяца пребывания в Украине выплатами — они оказались значительно ниже, чем рассказывают пропагандистские СМИ.
Потери россиян на войне против Украины
Всего по состоянию на 21 июня украинские защитники уже ликвидировали:
- 34 100 русских оккупантов;
- 1496 танков;
- 3606 боевых бронированных машин;
- 752 артиллерийских систем;
- 239 реактивных систем залпового огня;
- 98 средств противовоздушной обороны;
- 216 самолетов 181 вертолет;
- 611 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 137 крылатых ракет;
- 14 кораблей/катеров;
- 2537 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 59 единиц специальной техники.