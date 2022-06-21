Кадровые изменения в руководстве росгвардии

В ведомстве отметили, что генерал-лейтенанта Сергея Власенко отстранили от должности начальника штаба – первого заместителя командующего северокавказским округом войск росгвардии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подорвала план России по созданию риска для Одесщины с моря, – британская разведка

Генерал-лейтенант Анатолий Маликов назначен на руководящую должность вместо Власенко в северокавказском округе войск росгвардии. Ранее Маликов занимал должность начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ федеральной службы войск росгвардии.

В украинской разведке отмечают, что такие кадровые перетурбации связаны с низким уровнем организации выполнения задач во время полномасштабной войны против Украины, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники.

Ранее журналисты установили, что в боевых действиях против Украины участвуют все 12 общевойсковых и одна танковая армия России; все наступательные силы ВДВ; все 6 разведывательных бригад генштаба РФ; морская пехота всех четырех флотов России и надводные корабли ЧФ РФ; силы полиции и росгвардии Всего Россия задействовала в войне против Украины около 330 тысяч военных.

Ранее сообщалось, что бойцы росгвардии из Краснодара, участвовавшие в войне против Украины в феврале-апреле и пытавшиеся отправить туда снова, отказались ехать воевать. Они крайне недовольны поступившими за два месяца пребывания в Украине выплатами — они оказались значительно ниже, чем рассказывают пропагандистские СМИ.

Потери россиян на войне против Украины

Всего по состоянию на 21 июня украинские защитники уже ликвидировали:

34 100 русских оккупантов;

1496 танков;

3606 боевых бронированных машин;

752 артиллерийских систем;

239 реактивных систем залпового огня;

98 средств противовоздушной обороны;

216 самолетов 181 вертолет;

611 беспилотников оперативно-тактического уровня;

137 крылатых ракет;

14 кораблей/катеров;

2537 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

59 единиц специальной техники.

Достойно внимания – Арестович рассказал, что конфликт будет длиться максимум до следующего лета: смотрите видео