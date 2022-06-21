Кадрові зміни в керівництві росгвардії

У відомстві зазначили, що генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунули з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ росгвардії.

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Генерал-лейтенанта Анатолія Малікова призначено на керівну посаду замість Власенка в північнокавказькому окрузі військ росгвардії. Раніше Маліков обіймав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ росгвардії.

В українській розвідці зазначають, що такі кадрові перетурбації пов'язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час повномасштабної війни проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.

Раніше журналісти встановили, що у бойових діях проти України беруть участь усі 12 загальновійськових та одна танкова армія Росії; всі наступальні сили ВДВ; всі 6 розвідувальних бригад генштабу РФ; морська піхота всіх чотирьох флотів Росії і надводні кораблі ЧФ РФ; сили поліції та росгвардії. Всього Росія задіяла у війні проти України близько 330 тисяч військових.

Раніше повідомлялось, що бійці росгвардії з Краснодару, які брали участь у війні проти України в лютому-квітні і яких намагалися відправити туди знов, відмовилися їхати воювати. Вони вкрай незадоволені виплатами, що надійшли за два місяці перебування в Україні — вони виявилися значно нижчими, ніж розповідають пропагандистські ЗМІ.

Втрати росіян на війні проти України

Всього станом на 21 червня українські захисники ліквідували вже:

34 100 російських окупантів;

1496 танків;

3606 бойових броньованих машин;

752 артилерійських систем;

239 реактивних систем залпового вогню;

98 засобів протиповітряної оборони;

216 літаків 181 гелікоптер;

611 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

137 крилатих ракет;

14 кораблів /катерів;

2537 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

59 одиниць спеціальної техніки.

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