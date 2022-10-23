Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также рассказала, что оккупанты пытаются сделать с водой на ГЭС.

Читайте также Где находится Каховская ГЭС, которую может взорвать Россия: показываем на карте

Россияне проводят манипуляции с водой на Каховской ГЭС

Спикер призывает граждан не паниковать из-за услышанных новостей о ситуации на Каховской ГЭС. Цель врага – дестабилизировать состояние в стране путем гибридной войны.

Россияне действительно проводят определенные манипуляции с водой и пытаются спустить ее из резервуаров. Также пропагандистские медиа врут, что ВСУ готовятся нанести критический удар по ГЭС.

Наталья Гуменюк отмечает, что таким провокационным утверждениям оккупантов никто не поверит, ведь известно, что это россияне заминировали Каховскую ГЭС и уволили оттуда украинцев. Теперь они шантажируют этим Украину и пытаются отвлечь внимание своих граждан от провалов на юге.

Обратите внимание ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области, – Гуменюк

Шантаж о подрыве Каховской ГЭС: что стоит знать

Политический эксперт, глава БФ "Новая дорога" Валерий Клочок убежден, что Путин действительно может пойти на подрыв ГЭС. Дело в том, что российский президент готов изменить ситуацию на войне любыми методами.

Главная цель российского руководства – нанести украинцам как можно больший вред. Именно поэтому подрыв Каховской ГЭС – привлекательный ход для России.

Кроме того, в Херсоне продолжается принудительная "эвакуация" (а на самом деле депортация) мирных жителей. В Институте изучения войны отмечают, что россияне активно готовятся к мерам сдерживания ВСУ.

В частности, разрушение дамбы Каховской ГЭС может стать одной из них. В результате Днепр станет шире и затопит тот берег, откуда наступает ВСУ.

Жданов рассказал о заминировании Каховской ГЭС: смотрите видео