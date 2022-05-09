Российские оккупанты решили подорвать боевой дух защитников Одессы и мирных жителей города. Враг надеется внести хоть какой-то раскол в общество, ведь все его попытки добиться успеха завершались только провалами и потерями.

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Психологическая операция врага в Одессе

Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, российские оккупанты начали использовать фейки против бойцов, защищающих Одессу, а также жителей города. Для этого враг использует SMS-сообщения.

Они продолжают работу. Целенаправленно работают против Одессы. Речь идет, например, и о терробороновцах, которым посылают соответствующие СМС, мол, это не ваша война и так далее. То, что мы уже проходили на Луганщине и Донетчине в 2014 году,

– отметил Братчук.

Кроме того, подобные сообщения с призывами о сдаче и невмешательстве приходят и мирным жителям. Также россияне начали распространять фейк о том, что в Одессе запретили работу провайдеров, транслирующих российские и молдавские телеканалы. Их якобы заставляют демонтировать оборудование, а кто отказывается – оказывается в руках правоохранителей и исчезает в неизвестном направлении. Подобные "вбросы" враг может производить с целью дальнейших провокаций.

Также жителям Одессы напомнили о том, что угроза ракетных обстрелов города высока, поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать сигнал воздушной тревоги. От прогулок по пляжам также стоит воздержаться – для исключения высадки российского десанта были проведены работы по взрыво-минной безопасности.

Обстрелы Одессы: последние новости

9 мая российские оккупанты произвели ракетный обстрел Одесщины. 4 ракеты типа "Оникс" были выпущены с территории временно оккупированного Крыма.

"Урожайным" на ракеты для Одессы был день 8 мая – враг стрелял 12 раз. Один из боеприпасов попал в гостиницу бывшего регионала.

9 мая в Одессу прибыл глава Европейского Совета Шарль Мишель. Он приехал выразить свою поддержку и собственными глазами увидел ракетные обстрелы россиян.

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