Російські окупанти вирішили підірвати бойовий дух захисників Одеси та мирних мешканців міста. Ворог сподівається внести бодай якийсь розкол у суспільство, адже усі його спроби досягнути успіху завершувалися лише провалами та втратами.

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Психологічна операція ворога в Одесі

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, російські окупанти почали використовувати фейки проти бійців, які захищають Одесу, а також мешканців міста. Для цього ворог використовує СМС-повідомлення.

Вони продовжують працювати. Цілеспрямовано працюють проти Одеси. Мова йде, наприклад, і про тероборонівців, яким надсилають відповідні СМС, мовляв, це не ваша війна і так далі. Те що ми вже проходили на Луганщині та Донеччині у 2014 році,

– зазначив Братчук.

Окрім того, подібні повідомлення із закликами про здачу та невтручання приходять і мирним мешканцям. Також росіяни почали поширювати фейк про те, що в Одесі заборонили роботу провайдерів, які транслюють російські та молдовські телеканали. Їх нібито примушують демонтовувати обладнання, а хто відмовляється – опиняється в руках правоохоронців та зникає в невідомому напрямку. Подібні "вкиди" ворог може робити з метою подальших провокацій.

Також мешканцям Одеси нагадали про те, що загроза ракетних обстрілів міста висока, тому у жодному разі не можна ігнорувати сигналу повітряної тривоги. Від прогулянок пляжами також варто утриматися – для унеможливлення висадки російського десанту були проведені роботи з вибухово-мінної безпеки.

Обстріли Одеси: останні новини

9 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Одещини. 4 ракети типу "Онікс" були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

"Урожайним" на ракети для Одеси був день 8 травня – ворог стріляв 12 разів. Один із боєприпасів влучив у готель колишнього регіонала.

9 травня до Одеси прибув глава Європейської Ради Шарль Мішель. Він приїхав висловити свою підтримку та на власні очі побачив ракетні обстріли росіян.

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